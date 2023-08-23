Рада має намір визнати освіту, здобуту на тимчасово окупованих територіях

Верховна Рада планує визнати результати навчання громадян, які мешкають на тимчасово окупованій території України. Про це повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.



За його словами, ухвалення відповідного законопроекту № 9591 за основу підтримали 270 народних депутатів на пленарному засіданні в середу.



Законопроектом пропонується відновити можливість проходження атестації для визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, незалежно від дати здобуття освіти.



Особам, які проходять атестацію для здобуття вищої освіти, можуть бути зараховані результати навчання та кредити ECTS (Європейської системи переказу та накопичення балів) в обсязі не більше 75% від загального обсягу освітньої програми.



Атестація не проводиться за спеціальностями (професіями), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, а також для визнання результатів навчання та кредитів ECTS на другому (магістерському) рівні вищої освіти, крім програм підготовки магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, та третьому (освітньо- освітньому/освітньо-творчому).

Раніше правозахисники закликали депутатів Верховної Ради ухвалити законопроект №9591 «Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України».