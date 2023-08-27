Россия сосредоточила 110 тысяч военных на Лимано-Купянском направлении

Также россияне увеличили количество обстрелов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире единого телемарафона.



«В общем, если смотреть на все Лимано-Купянское направление, то там находится около 110 тысяч российских военнослужащих. Но, если мы будем сегментировать, например, по Купянскому направлению, то там находится 45 тысяч, а на Лиманском — 48 тысяч российских оккупационных войск», — отметил спикер.



Как пояснил Евлаш, российские войска на Лимано-Купянском направлении активно используют штурмовиков так называемых отрядов «Шторм-Z», а также регулярные войска, в том числе танковый полк.



«Планы у них остаются те же, что и были. Просто количеством заваливать наши позиции, а также создавать так называемые «огненные валы», как пишут еще советские учебники. Например, для того, чтобы взять ротный или взводный опорный пункт, нужно использовать 40 тысяч боеприпасов. Так же они эти 40 тысяч боеприпасов вкладывают, но прицельность и точность желает быть лучше», — объяснил Евлаш.



Спикер подчеркнул, что ситуация в районе Купянска и Лимана контролируется украинскими военными.

По заявлениям Путина, на начало ноября прошлого года РФ призвала 318 тысяч военнослужащих. Российское издание «Медиазона» уже к марту 2023 года называла число в более, чем 527 тысяч.



В свою очередь, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода отметил, что страна-агрессор планирует дополнительно призвать 450 000 человек.