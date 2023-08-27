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Росія зосередила 110 тисяч військових на Лимано-Куп'янському напрямку

27 серпня 2023, 14:29

Росія зосередила 110 тисяч військових на Лимано-Куп'янському напрямку

Також росіяни збільшили кількість обстрілів. Про це повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі єдиного телемарафону.

«Загалом, якщо дивитися на весь Лимано-Куп'янський напрямок, то там перебуває близько 110 тисяч російських військовослужбовців. Але, якщо ми сегментуватимемо, наприклад, за Куп'янським напрямом, то там знаходиться 45 тисяч, а на Лиманському — 48 тисяч російських окупаційних військ», — зазначив спікер.

Як пояснив Євлаш, російські війська на Лимано-Куп'янському напрямку активно використовують штурмовиків так званих загонів «Шторм-Z», а також регулярні війська, зокрема танковий полк.

«Плани в них залишаються ті самі, що й були. Просто кількістю завалювати наші позиції, а також створювати так звані вогняні вали, як пишуть ще радянські підручники. Наприклад, щоб взяти ротний чи взводний опорний пункт, потрібно використовувати 40 тисяч боєприпасів. Також вони ці 40 тисяч боєприпасів вкладають, але прицільність і точність бажає залишатись кращою», — пояснив Євлаш.

Спікер наголосив, що ситуація в районі Куп'янська та Лимана контролюється українськими військовими.

Відповідно до заяв Путіна, на початок листопада минулого року РФ призвала 318 тисяч військовослужбовців. Російське видання «Медіазона» вже у березні 2023 року називала число більш ніж 527 тисяч.

Своєю чергою начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що країна-агресор планує додатково ще призвати 450 тисяч осіб.

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