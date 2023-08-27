Грузія впустила колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких насильно вивезли до РФ

Грузинська влада пропустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених українців із Херсонської області, які були примусово вивезені окупаційною російською владою до РФ. Про це повідомляє «Нова газета Європа».



За даними видання, наразі правозахисники везуть чоловіків у безпечне місце, де вони зможуть відпочити. Після цього їм допоможуть у підготовці документів для повернення в Україну.



Колишні українські ув'язнені, насильно вивезені російськими військовими з Херсона, вже тиждень жили у Верхньому Ларсі між Росією та Грузією



У ніч із 16 на 17 серпня грузинські прикордонники не пустили на територію країни п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких Росія вивезла на свою територію перед відступом.



У вересні минулого року, незадовго до відступу російської армії з Херсона, окупаційна влада вивезла з херсонських в'язниць через Крим близько 2500 ув'язнених. Більшість із них було відправлено до колонії на півдні Росії, де вони продовжували відбувати терміни, призначені українськими судами.