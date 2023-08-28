В Мариуполе активизировалась авиация РФ: советник мэра раскрыл детали

Советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что сегодня утром, 28 августа, в городе активизировалась российская авиация. Политик в своем Telegram опубликовал фото.

«Утром авиация оккупантов над городом. Последовали запуски ракет или управляемых авиабомб над аэропортом Мариуполя в северо-западное направление», — написал он.

Напомним, российские власти ожидают, что в школы оккупированного Мариуполя 1 сентября пойдут 14 тысяч детей, из них 11,5 тысяч — это украинские дети, которые до сих пор остаются в городе.