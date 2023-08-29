Путин и Эрдоган встретятся в Сочи и обсудят «зерновую инициативу»

Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина пройдут в Сочи 4 сентября. Главы государств планируют обсудить новую формулу для «зернового соглашения». Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на свои источники.



Отмечается, что новую формулу должен выработать глава МИД Турции Хакан Фидан. На прошлой неделе он посетил Украину и скоро должен прибыть на переговоры в Москву.



После этого Анкара обсудит варианты из ООН и выработает новую формулу, которая «может быть обсуждена Эрдоганом и Путиным».



Накануне встречу Путина и Эрдогана в начале сентября подтвердил фициальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, передает «РИА Новости».



«В ближайшее время ожидается визит господина президента в Сочи. Ожидается обсуждение этой темы [зерновой сделки]. Господин президент выступает здесь с инициативами, надеемся на положительные результаты», — сказал Челик.



Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже заявлял о скорых переговорах лидеров Турции и России и о том, что Кремль ведет к ним подготовку.