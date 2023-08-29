Путін та Ердоган зустрінуться в Сочі та обговорять «зернову ініціативу»

Переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та російського президента Володимира Путіна пройдуть у Сочі 4 вересня. Глави держав планують обговорити нову формулу для «зернової угоди». Про це повідомляє турецький телеканал Habertürk із посиланням на свої джерела.



Зазначається, що нову формулу має виробити глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. Минулого тижня він відвідав Україну і незабаром має прибути на переговори до Москви.



Після цього Анкара обговорить варіанти з ООН і виробить нову формулу, яка «може бути обговорена Ердоганом та Путіним».



Напередодні зустріч Путіна та Ердогана на початку вересня підтвердив фіціальний представник правлячої Партії справедливості та розвитку Туреччини Омер Челік, передає «РИА Новости».



«Найближчим часом очікується візит пана президента до Сочі. Очікується обговорення цієї теми [зернової угоди]. Пан президент виступає тут із ініціативами, сподіваємось на позитивні результати», — сказав Челик.



Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков також заявляв про швидкі переговори лідерів Туреччини та Росії та про те, що Кремль веде до них підготовку.