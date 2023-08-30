Навчання в Луганській області: в ОВА розповіли, скільки навчальних закладів працюватимуть з вересня

У 20 громадах Луганської області, які підконтрольні Україні, функціонуватимуть понад 100 навчальних закладів. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВУ.

«Загалом працюватиме 141 навчальний заклад 20 громад області. У тому числі: 83 загальноосвітні школи, 14 закладів дошкільної та 8 закладів позашкільної освіти», — йдеться у повідомленні.

Глава ОВА уточнив, що освітній процес планується проводити за єдиною можливою в існуючих умовах дистанційною формою навчання.

Крім того, студентів приймуть чотири університети та 18 закладів професійної та професійної вищої освіти Луганської області.

«Кадрове забезпечення освітньої галузі становить 99,5%. Наразі головне завдання — максимальне збереження педагогічного потенціалу з урахуванням необхідності відновлення роботи навчальних закладів після деокупації», — зазначають у пресслужбі.

Нагадаємо, окупанти вивозять дітей із тимчасово окупованого міста Ясинувата (Донецька область) до російського Челябінська.