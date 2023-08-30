В Сумской области у сенатора РФ забрали один из самых больших европейских заводов

В Сумской области были национализированы активы российского сенатора, который вывозил из Украины комплектующие для флота РФ. По материалам Службы безопасности, ВАКС удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход Украины активов, принадлежащих подсанкционному сенатору совета федерации России Сергею Калашникову.



Речь идет о национализации 100% ООО «Мотордеталь – Конотоп» на территории Сумской области. Это предприятие является одним из крупнейших заводов в Европе, производящего гильзы цилиндров для автомобильных, тепловозных и корабельных двигателей.

До полномасштабного вторжения России, продукцию украинского завода Калашников поставлял в РФ для нужд русского военно-промышленного комплекса. В частности, уникальные комплектующие завода конотопа были необходимы россиянам для производства собственных военных кораблей.



Кроме того, политик от Костромской области Калашников голосовал за ратификацию «договоров» о признании так называемых «л/днр».

«Мотордеталь-Конотоп» это: единственное в Восточной Европе предприятие, осуществляющее массовые поставки гильз цилиндров для двигателей по всему миру. Его обслуживают более 800 сотрудников на 70 000 кв. метров производственных площадей. В год завод выпускает 5 000 000 гильз, которые идут на экспорт в 35 стран мира.