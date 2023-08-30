У Сумській області у сенатора РФ забрали один із найбільших європейських заводів

На Сумщині були націоналізовані активи російського сенатора, який вивозив з України комплектуючі для флоту РФ. За матеріалами Служби безпеки, ВАКС задовольнив позов Мін'юсту про стягнення в дохід України активів, які належать підсанкційному сенатору ради федерації Росії Сергію Калашнікову.



Йдеться про націоналізацію 100% ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» на території Сумської області. Це підприємство є одним із найбільших заводів у Європі, що виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів.

До повномасштабного вторгнення Росії, продукцію українського заводу Калашніков постачав РФ для потреб російського військово-промислового комплексу. Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів.



Крім того, політик від Костромської області Калашніков голосував за ратифікацію «договорів» про визнання так званих «л/днр».

«Мотордеталь-Конотоп» це: єдине в Східній Європі підприємство, що здійснює масові поставки гільз циліндрів для двигунів по всьому світу. Його обслуговують понад 800 працівників на 70 000 кв. метрів виробничих площ. У рік завод випускає 5000000 гільз, які йдуть на експорт до 35 країн світу.