Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Сумській області у сенатора РФ забрали один із найбільших європейських заводів

30 серпня 2023, 16:07

У Сумській області у сенатора РФ забрали один із найбільших європейських заводів

На Сумщині були націоналізовані активи російського сенатора, який вивозив з України комплектуючі для флоту РФ. За матеріалами Служби безпеки, ВАКС задовольнив позов Мін'юсту про стягнення в дохід України активів, які належать підсанкційному сенатору ради федерації Росії Сергію Калашнікову.

Йдеться про націоналізацію 100% ТОВ «Мотордеталь – Конотоп» на території Сумської області. Це підприємство є одним із найбільших заводів у Європі, що виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів.

До повномасштабного вторгнення Росії, продукцію українського заводу Калашніков постачав РФ для потреб російського військово-промислового комплексу. Зокрема, унікальні комплектуючі конотопського заводу були необхідні росіянам для виробництва власних військових кораблів.

Крім того, політик від Костромської області Калашніков голосував за ратифікацію «договорів» про визнання так званих «л/днр».

«Мотордеталь-Конотоп» це: єдине в Східній Європі підприємство, що здійснює масові поставки гільз циліндрів для двигунів по всьому світу. Його обслуговують понад 800 працівників на 70 000 кв. метрів виробничих площ. У рік завод випускає 5000000 гільз, які йдуть на експорт до 35 країн світу.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Сумська область
Організації
Мотордеталь – Конотоп

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:06
За період окупації Криму на півострові зникли щонайменше 44 особи
16:39
У захопленому Маріуполі окупанти анонсували відкриття 16 шкіл, багато без ремонту, одна — без даху
16:29
Федоров розповів, як у Запорізькій області РФ використовує цивільних як «живий щит»
16:25
У «ДНР» заявили про поранення трьох мешканок Світлодарська під час обстрілу
15:07
Окупанти завозять на окуповані території працівників із Росії — ЦНС
14:37
«ДНР»: У Донецьку від обстрілу постраждали семеро людей
14:02
У мережі зʼявилися фото наслідків обстрілу відділення «ДонЖД» у Ясинуватій
12:12
Пошкоджено будинки, адмінбудівлю та садок. Росіяни вдарили по центру Курахового
11:29
Окупанти обстріляли Невське на Луганщині, поранено чоловіка — ОВА
10:33
«Рівень тривожності зростає»: в окупованому Маріуполі пролунали вибухи — Андрющенко
10:24
У Донецьку ракета влетіла в ЖК «Бульвар Сіті»
10:02
Росіяни обстріляли село на Донеччині: є руйнування
09:16
«Паспортизація» у Маріуполі: відомо, скільки людей отримали паспорт РФ в окупованій області
08:01
Росіяни обстрілюють Донецьку область: є загиблий та багато поранених
23:13
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 серпня
21:12
Екс-міністра доходів та зборів Клименка помітили на одній із шахт захопленого РФ Донецька
17:50
Росіяни розгорнуть додаткові шпиталі в Донецьку — Генштаб
16:43
Окупанти вивозять дітей з захопленої Ясинуватої до Челябінська — ЦНС
16:43
«ЛНР» відмовляється увімкнути мобільний інтернет
15:32
Донеччан затриманий за звинуваченням у «вербуванні в терористи» на Близький Схід
усі новини
17:06
За період окупації Криму на півострові зникли щонайменше 44 особи
16:39
У захопленому Маріуполі окупанти анонсували відкриття 16 шкіл, багато без ремонту, одна — без даху
16:29
Федоров розповів, як у Запорізькій області РФ використовує цивільних як «живий щит»
16:25
У «ДНР» заявили про поранення трьох мешканок Світлодарська під час обстрілу
16:07
У Сумській області у сенатора РФ забрали один із найбільших європейських заводів
15:38
Жоден український катер не постраждав у бою з літаком РФ біля Зміїного — розвідка
15:29
Навчання в Луганській області: в ОВА розповіли, скільки навчальних закладів працюватимуть з вересня
15:22
Тисячі українців вважаються зниклими безвісти — голова Запорізької ОВА
15:07
Окупанти завозять на окуповані території працівників із Росії — ЦНС
14:54
У ГУР МОУ підтвердили знищення 4 військових літаків Іл-76 у Пскові вночі
14:51
Роспропаганда вигадала новий фейк про втрати української армії
14:37
«ДНР»: У Донецьку від обстрілу постраждали семеро людей
14:20
У ЗСУ показали кадри нічного бою в умовах складного ландшафту на Бахмутському напрямку
14:02
У мережі зʼявилися фото наслідків обстрілу відділення «ДонЖД» у Ясинуватій
13:39
У Болгарії заарештували бізнес-партнера Пригожина: він володів ігровою компанією у Криму
13:32
Суд засудив до 10 років позбавлення волі неповнолітнього корегувальника
13:31
У Слов'янську відновили роботу свердловини: глава МВА розповів деталі
13:13
ЗС РФ на Луганській ділянці фронту зосередили понад 110 тисяч військових та близько 1000 танків
12:32
Війська Росії за добу обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині, вбили людину
12:16
Заклади громадського харчування у Києві продовжать час роботи на одну годину
усі новини
ВІДЕО
У Слов'янську відновили роботу свердловини: глава МВА розповів деталі У Слов'янську відновили роботу свердловини: глава МВА розповів деталі
30 серпня, 13:31
У Донецьку під обстріл потрапила недобудована багатоповерхова хата. Фото: Місцеві Telegram-канали У Донецьку ракета влетіла в ЖК «Бульвар Сіті»
30 серпня, 10:24
Атака на військовий аеродром у Пскові. Фото: Соцмережі Дрони атакували військовий аеродром у російському Пскові
30 серпня, 00:45
ЗСУ знищили станцію радіолокації «Межа-Е». Кадр із відео ЗСУ знищили радіолокаційну станцію військ РФ за 200 мільйонів доларів
28 серпня, 22:19
Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Фото: Офіс президента України «Ця боротьба за те, що важливо кожному»: Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності
24 серпня, 10:45
Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ► Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ►
23 серпня, 22:47
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама