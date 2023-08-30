Гражданина РФ, который проживая в Винницкой области, поддерживал российскую агрессию, посадили на полтора года

Тростянецкий районный суд Винницкой области признал гражданина РФ виновным в оправдании вооруженной агрессии России и призывах к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 23 августа.



Согласно материалам дела, в марте 2022-го обвиняемый зашел в запретную в Украине соцсеть «Одноклассники» и нажал «Класс» публикации «Директор ФСБ РФ обратиться к россиянам через социальные сети…». Это привело к распространению этой публикации на странице пользователя.



«В дальнейшем мужчина нашел в сообществе пророссийскую направленность с пометкой „Z“ видеоматериал „Поменять власть в Украине и посадить достойных людей проще простого“ и распространил его, нажав „Класс!“. В публикации унижается честь и достоинство Президента Украины (употребляются свойства „убийца мирных обитателей“, „предатель-шестёрка США“)», — говорится в сообщении.



В приговоре говорится о восьми эпизодах распространения информации антиукраинского содержания.



В судебном заседании мужчина вину признал частично. Объяснил, что владеет смартфоном и с него заходил в «Одноклассники», где имеет два аккаунта. Не признал, что распространял информацию, где оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации, так как болел и играл в телефоне.



Обвиняемый является гражданином РФ, однако с 5 марта 2021 года имеет вид на постоянное проживание в Украине (дата окончания вида 04.03.2031). Он пенсионер, вдовец, ранее не судимый.



В дебатах обвиняемый ссылался на признание вины и раскаяния, но суд не поверил в его искреннее раскаяние.



Приговором суда мужчине назначен 1 год и шесть месяцев тюремного наказания.