Громадянина РФ, який мешкаючи у Вінницькій області, підтримував російську агресію, посадили на півтора роки

Тростянецький районний суд Вінницької області визнав громадянина РФ винним у виправданні збройної агресії Росії та закликах до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 23 серпня.



Згідно з матеріалами справи, у березні 2022-го обвинувачений зайшов у заборонену в Україні соцмережу «Однокласники» та натиснув «Клас» публікації «Директор ФСБ РФ звернутися до росіян через соціальні мережі…». Це призвело до поширення цієї публікації на сторінці користувача.



«Надалі чоловік знайшов у співтоваристві проросійську спрямованість із позначкою „Z“ відеоматеріал „Змінити владу в Україні та посадити гідних людей простіше простого“ та поширив його, натиснувши „Клас!“. У публікації принижується честь та гідність Президента України (використовуються властивості „вбивця мирних мешканців“, „зрадник-шістка США“)», — йдеться у повідомленні.



У вироку йдеться про вісім епізодів поширення інформації антиукраїнського змісту.



У судовому засіданні чоловік вину частково визнав. Пояснив, що володіє смартфоном і з нього заходив до «Однокласників», де має два облікові записи. Не визнав, що поширював інформацію, де виправдовував збройну агресію Російської Федерації, оскільки хворів та грав у телефоні.



Обвинувачений є громадянином РФ, проте з 5 березня 2021 року має вид на постійне проживання в Україні (дата закінчення 04.03.2031). Він пенсіонер, вдівець, раніше не судимий.



У дебатах обвинувачений посилався на визнання провини та каяття, але суд не повірив у його щире каяття.



Вироком суду чоловікові призначено 1 рік та шість місяців тюремного покарання.