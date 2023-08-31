Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Під час нічного обстрілу Слов'янська загинула одна людина

31 серпня 2023, 09:01

Під час нічного обстрілу Слов'янська загинула одна людина

Зруйноване сільськогосподарське підприємство Слов'янська. Фото: «Новини Донбасу» / telegram Зруйноване сільськогосподарське підприємство Слов'янська. Фото: «Новини Донбасу» / telegram

Сьогодні вночі, 31 серпня, до сільськогосподарського підприємства, яке розташоване у селищі Мирне, на околиці Слов'янська, потрапили чотири снаряди. Про це у своєму ролику повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

«На жаль, місто було обстріляне. Чотири вибухи вночі, прильоти до сільськогосподарського підприємства. Одна людина загинула, охоронець. Ми разом, бережіть себе», — наголосив Вадим Лях у записаному відеозверненні до мешканців міста.

Нагадаємо, що 30 серпня 2023 року російські військові вбили двох жителів Донецької області.


Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Слов'янськ
Інше
обстріли на Донбасі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:46
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 серпня
22:56
У Криму заявили про збиття ракети
17:06
За період окупації Криму на півострові зникли щонайменше 44 особи
17:00
Окупанти попалися на крадіжці зерна в Маріуполі — Андрющенко
16:39
У захопленому Маріуполі окупанти анонсували відкриття 16 шкіл, багато без ремонту, одна — без даху
16:29
Федоров розповів, як у Запорізькій області РФ використовує цивільних як «живий щит»
16:25
У «ДНР» заявили про поранення трьох мешканок Світлодарська під час обстрілу
15:07
Окупанти завозять на окуповані території працівників із Росії — ЦНС
14:37
«ДНР»: У Донецьку від обстрілу постраждали семеро людей
14:02
У мережі зʼявилися фото наслідків обстрілу відділення «ДонЖД» у Ясинуватій
12:12
Пошкоджено будинки, адмінбудівлю та садок. Росіяни вдарили по центру Курахового
11:29
Окупанти обстріляли Невське на Луганщині, поранено чоловіка — ОВА
10:33
«Рівень тривожності зростає»: в окупованому Маріуполі пролунали вибухи — Андрющенко
10:24
У Донецьку ракета влетіла в ЖК «Бульвар Сіті»
10:02
Росіяни обстріляли село на Донеччині: є руйнування
09:16
«Паспортизація» у Маріуполі: відомо, скільки людей отримали паспорт РФ в окупованій області
08:01
Росіяни обстрілюють Донецьку область: є загиблий та багато поранених
23:13
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 серпня
21:12
Екс-міністра доходів та зборів Клименка помітили на одній із шахт захопленого РФ Донецька
17:50
Росіяни розгорнуть додаткові шпиталі в Донецьку — Генштаб
усі новини
09:39
Війська України ведуть наступ південніше міста Бахмут — Генштаб ЗСУ
09:32
До Данії відправили найкращих пілотів — Юрій Ігнат
09:29
ССО України показали, як поблизу Бахмута розбили командно-спостережний пункт ЗС РФ
09:01
Під час нічного обстрілу Слов'янська загинула одна людина
08:58
За добу на Таврійському напрямку ЗСУ знищили два склади армії РФ
08:14
На Донеччині окупанти вбили двох мирних жителів
07:59
На підльоті до Москви було збито безпілотник
23:46
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 серпня
22:56
У Криму заявили про збиття ракети
22:01
Шість пілотів загинули під час аварії двох вертольотів у Донецькій області
21:05
Німеччина передала Україні танки Leopard 1 та радіолокаційну систему
20:34
Прем'єр доручив МОЗ розглянути продаж препаратів екстреної контрацепції без рецепта
20:04
Зеленський доручив перевірити рішення ВЛК починаючи з 24 лютого 2022 року
18:57
Громадянина РФ, який мешкаючи у Вінницькій області, підтримував російську агресію, посадили на півтора роки
18:16
У Кремлі відреагували на вихід із українського чорноморського порту вже другого судна
17:34
На Донеччині діятиме «дистанційка», учнів на 20% менше, ніж минулого року
17:19
«Зливали» окупантам позиції ЗСУ: засуджено двох жителів Донецької області
17:06
За період окупації Криму на півострові зникли щонайменше 44 особи
17:00
Окупанти попалися на крадіжці зерна в Маріуполі — Андрющенко
16:39
У захопленому Маріуполі окупанти анонсували відкриття 16 шкіл, багато без ремонту, одна — без даху
усі новини
ВІДЕО
У Донецьку під обстріл потрапила недобудована багатоповерхова хата. Фото: Місцеві Telegram-канали У Донецьку ракета влетіла в ЖК «Бульвар Сіті»
30 серпня, 10:24
Атака на військовий аеродром у Пскові. Фото: Соцмережі Дрони атакували військовий аеродром у російському Пскові
30 серпня, 00:45
ЗСУ знищили станцію радіолокації «Межа-Е». Кадр із відео ЗСУ знищили радіолокаційну станцію військ РФ за 200 мільйонів доларів
28 серпня, 22:19
Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Фото: Офіс президента України «Ця боротьба за те, що важливо кожному»: Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності
24 серпня, 10:45
Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ► Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ►
23 серпня, 22:47
На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ► На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►
23 серпня, 21:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама