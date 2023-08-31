Під час нічного обстрілу Слов'янська загинула одна людина

Зруйноване сільськогосподарське підприємство Слов'янська. Фото: «Новини Донбасу» / telegram

Сьогодні вночі, 31 серпня, до сільськогосподарського підприємства, яке розташоване у селищі Мирне, на околиці Слов'янська, потрапили чотири снаряди. Про це у своєму ролику повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«На жаль, місто було обстріляне. Чотири вибухи вночі, прильоти до сільськогосподарського підприємства. Одна людина загинула, охоронець. Ми разом, бережіть себе», — наголосив Вадим Лях у записаному відеозверненні до мешканців міста.

Нагадаємо, що 30 серпня 2023 року російські військові вбили двох жителів Донецької області.





