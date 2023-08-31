Гиркин заявил о желании стать президентом РФ

Российский боевик Игорь Стрелков (Гиркин) заявил о желании баллотироваться в президенты России. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.



Своим преимуществом боевик в сравнении с Путиным считает компетентность в военном деле, чего у действующего главы РФ по мнению Стрелкова не наблюдается.



В своем заявлении он упрекнул западных лидеров, которые по его словам 8 лет «водили за нос» Путина.



«Его 8 лет водили за нос вместе и по отдельности Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко и Зеленский. Водили в Минске и в нормандском формате, в Стамбуле и много еще где», — написал боевик в telegram.



Он также пожаловался, что у президента РФ много друзей миллиардеров, которые разворовали бюджет, из-за чего военное производство растёт гораздо медленнее.



Игорь Стрелков добавил, что не настолько спортивен и здоров, поэтому не сможет долго находиться в кресле президента. Он обещает не надоедать людям 20 с лишним лет, даже если у него вдруг появится желание.

Ранее Московский городской суд признал законным арест российского боевика Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о призывах к экстремистской деятельности.