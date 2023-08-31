Гіркін заявив про бажання стати президентом РФ

Російський бойовик Ігор Стрєлков (Гіркін) заявив про бажання балотуватися у президенти Росії. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.



Своєю перевагою бойовик у порівнянні з Путіним вважає компетентність у військовій справі, чого у чинного глави РФ на думку Стрєлкова не спостерігається.



У своїй заяві він дорікнув західним лідерам, які, за його словами, 8 років «водили за ніс» Путіна.



«Його 8 років водили за ніс разом і окремо Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко та Зеленський. Водили у Мінську та у нормандському форматі, у Стамбулі та багато ще десь», — написав бойовик у telegram.



Він також поскаржився, що у президента РФ багато друзів мільярдерів, які розікрали бюджет, через що військове виробництво зростає набагато повільніше.



Ігор Стрєлков додав, що не настільки спортивний і здоровий, тому не зможе довго перебувати у кріслі президента. Він обіцяє не набридати людям 20 років, навіть якщо в нього раптом з'явиться бажання.

Раніше Московський міський суд визнав законним арешт російського бойовика Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) у справі про заклики до екстремістської діяльності.