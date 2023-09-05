Войска РФ ударили ракетой по Константиновке: есть пострадавший

Последствия обстрела Константиновки. Фото: ОВА

Оккупационные войска обстреляли Константиновку сегодня утром, 5 сентября. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.

«5 сентября в 6:20 произошел ракетный обстрел Константиновки. В результате обстрела повреждены шесть жилых домов и один легковой автомобиль. Ранен один гражданский», — говорится в сообщении.

К счастью, погибших на месте не обнаружено.

Кроме того, по информации городской администрации, российские войска 4 сентября в 08:45 обстреляли Предтечинский старостинский округ. Разрушений, погибших и раненых не было.

Напомним, захватчики 4 сентября обстреляли Торецк и Авдеевку.