Війська РФ вдарили ракетою по Костянтинівці: є постраждалий

Окупаційні війська обстріляли Костянтинівку сьогодні вранці, 5 вересня. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

«5 вересня о 6:20 стався ракетний обстріл Костянтинівки. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість житлових будинків та один легковий автомобіль. Поранено одну цивільну особу», — йдеться у повідомленні.

На щастя, загиблих на місці не виявлено.

Крім того, за інформацією міської адміністрації, російські війська 4 вересня о 08:45 обстріляли Предтечинський старостинський округ. Загиблих та поранених не було.

Нагадаємо, загарбники 4 вересня обстріляли Торецьк та Авдіївку.