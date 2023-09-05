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Війська РФ вдарили ракетою по Костянтинівці: є постраждалий

05 вересня 2023, 09:36

Війська РФ вдарили ракетою по Костянтинівці: є постраждалий

Окупаційні війська обстріляли Костянтинівку сьогодні вранці, 5 вересня. Відомо про одного постраждалого. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

«5 вересня о 6:20 стався ракетний обстріл Костянтинівки. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість житлових будинків та один легковий автомобіль. Поранено одну цивільну особу», — йдеться у повідомленні.

На щастя, загиблих на місці не виявлено.

Крім того, за інформацією міської адміністрації, російські війська 4 вересня о 08:45 обстріляли Предтечинський старостинський округ. Загиблих та поранених не було.

Нагадаємо, загарбники 4 вересня обстріляли Торецьк та Авдіївку.

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