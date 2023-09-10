Росіяни вдарили по Краматорську: є руйнування

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Донецька ОВА

Окупаційні війська накрили Краматорськ Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено два будинки. Про це повідомляє пресслужба Донецької ОВА.

«Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — пошкодили 2 будинки», — йдеться в повідомленні.

За даними Донецької ОВА, ситуація в регіоні така:

На Волноваському напрямі Вугледар отримав 27 артобстрілів та 1 удар дроном-камікадзе.

На Донецькому напрямку Ураганом пошкоджено будинок у Галицинівці Новогродівської громади. Під вогнем — околиці колонії у Курахівській громаді. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.

На Горлівському напрямку в Нью-Йорку поранено 1 особу, пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

На Лисичанському напрямку 1 особа поранена у Зарічному Лиманській громаді, пошкоджено будинок у Сіверську.

Нагадаємо, в результаті російських обстрілів троє людей загинули.