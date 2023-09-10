Армия РФ убила еще трех жителей Донецкой области и ранила шестерых

Захватчики убили троих и ранили шестерых жителей Донетчины. Фото: Донецкая ОВА

В результате российских обстрелов, 9 сентября, в Донецкой области погибли трое жителей, еще шесть получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.

«За 9 сентября россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Ивановском и 1 в Шахтерском», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 6 человек в области за сутки получили ранения.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1704 людей, еще 4126 жителей получили ранения.

Напомним, в результате российских обстрелов в Донецкой области за 6 сентбря пострадали 58 человек, войска РФ нанесли 25 ударов по 13 населенных пунктов региона.