Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS — FT

10 сентября 2023, 17:28

Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS — FT

Президент США Джо Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет большой дальности ATACMS. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на одного из высокопоставленных сотрудников администрации Байдена.

По его словам, решение может быть принято в ближайшее время.

Байден столкнулся с растущим давлением с обеих сторон политического спектра в Конгрессе США, требуя одобрить передачу Украине ракет большой дальности.

Поставки Украине систем ATACMS вписываются в схему военной поддержки Украины со стороны США. Вашингтон не стал предоставлять Киеву все, что он требует, сразу, а действовал, исходя из собственной оценки военных потребностей на данный момент.

В ближайшее время в Украину должны прибыть американские танки Abrams, США начали подготовку украинских пилотов истребителей F-16 после того, как дали разрешение нескольким европейским странам на передачу самолетов Киеву.

США также приняли решение об отправке в Украину кассетных боеприпасов для усиления артиллерийского потенциала страны.

Украина с прошлого года просит США о передаче дальнобойных ракет ATACMS, способных бить по целям на расстоянии до 300 километров.

Такие ракеты Украина может использовать с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, которые ранее уже передали США.

Еще несколько недель назад глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что президент Байден пока не дал окончательного ответа на просьбу Украины о передаче ATACMS.

ТЕГИ

Прочее
Военная помощь
Места
Сша

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:30
Оккупанты выпустили более 500 снарядов по Луганской области, есть разрушения
14:50
На захваченных территориях подросткам без паспорта РФ не допустят к спортивным секциям — ЦНС
13:26
На оккупированной Луганщине жители «голосуют» на псевдовыборах под прицелом автоматов — ОВА
12:51
Заброшенное и забытое. Андрющенко показал кладбище, где похоронены жители Мариуполя, убитые оккупантами
11:55
Луганская область: атакам с неба подверглись районы Новоселовского и Белогоровки
10:43
Дворники, охранники и уборщицы: в Генштабе рассказали о кандидатах на псевдовыборах
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 сентября
21:18
Нереальная явка: Россия фальсифицирует местные «выборы» в оккупации ►
15:40
В Донецке есть погибший и раненные в результате дневного обстрела
14:06
В жилых домах Донецка выбиты окна в результате обстрела района жд-вокзала
11:36
«ДНР»: В Донецке от обстрелов погибла женщина, семь человек ранены за сутки
09:33
В небе над оккупированным Донецком летал флаг Украины
00:32
Донецк, Луганск и не только: Главные события 8 сентября
20:55
Ходаковский признался, что в 2014 году группировкам «Л-ДНР» помогла устоять Россия
18:10
«ДНР»: За неделю от обстрелов погибли 11 человек, ранены почти 80
13:43
В МИД Украины сделали заявление о проведении РФ «выборов» на захваченных территориях
11:13
В Луганской области провалилась принудительная паспортизация — ОВА
11:11
Россияне привезли в захваченный ВС РФ Мариуполь китайских блогеров
08:32
Оккупанты ранили еще двух мирных жителей Донецкой области
23:00
Донецк, Луганск и не только: главные события 7 сентября
все новости
18:09
Оккупанты обстреляли Херсон, ранена местная жительница
17:30
Оккупанты выпустили более 500 снарядов по Луганской области, есть разрушения
17:28
Байден близок к принятию решения о передаче Украине ракет ATACMS — FT
16:59
Южная Корея предоставит Украине 2,3 млрд долларов помощи
16:18
ВСУ заняли часть Опытного в Донецкой области
15:32
В Донецкой области россияне обстреляли авто иностранных волонтеров: двое из них погибли
14:50
На захваченных территориях подросткам без паспорта РФ не допустят к спортивным секциям — ЦНС
13:26
На оккупированной Луганщине жители «голосуют» на псевдовыборах под прицелом автоматов — ОВА
12:51
Заброшенное и забытое. Андрющенко показал кладбище, где похоронены жители Мариуполя, убитые оккупантами
11:55
Луганская область: атакам с неба подверглись районы Новоселовского и Белогоровки
11:20
Россияне ударили по Краматорску: есть разрушения
10:43
Дворники, охранники и уборщицы: в Генштабе рассказали о кандидатах на псевдовыборах
10:10
Воздушные силы ВСУ уточнили количество сбитых дронов над Украиной
09:51
Обломки попали в квартиру, повреждено авто: в ГСЧС показали последствия российской атаки на Киев
09:23
Армия РФ убила еще трех жителей Донецкой области и ранила шестерых
08:55
Оккупанты обстреляли Херсон: попали в школу и жилой дом, есть жертва
08:22
Украинская ПВО уничтожила 25 из 32 ударных дронов — Генштаб ВСУ
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 9 сентября
21:18
Нереальная явка: Россия фальсифицирует местные «выборы» в оккупации ►
20:19
Зеленский поздравил Авдеевку, Бахмут, Луганск и другие города, которые отмечают свой день
все новости
ВИДЕО
Андрющенко показал кладбище, где похоронили убитых россиянами мариупольцев. Фото: соцсети Заброшенное и забытое. Андрющенко показал кладбище, где похоронены жители Мариуполя, убитые оккупантами
10 сентября, 12:51
Нереальная явка: Россия фальсифицирует местные «выборы» в оккупации ► Нереальная явка: Россия фальсифицирует местные «выборы» в оккупации ►
09 сентября, 21:18
Из Авдеевки в Донецк запустили флаг Украины. Кадр из видео Авдеевка отмечает день города: именно оттуда запустили флаг Украины на Донецк
09 сентября, 13:46
С места прилета ракет РФ в Константиновке убрали сгоревшие автомобили, остатки тел и строительный мусор. Фото: Корреспондент «Новостей Донбасса» Удар по Константиновке: Как выглядит рынок на следующий день после трагедии
07 сентября, 16:56
Последствия обстрела в Константиновке. Фото: Новости Донбасса Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена: погибли 17 человек
06 сентября, 18:35
ВС РФ ударили по рынку в Константиновка Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка Российские войска обстреляли рынок в центре Константиновки, есть погибшие и раненые
06 сентября, 14:34
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама