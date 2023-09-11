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Зеленський сподівається отримати ATACMS цієї осені. Для цього знову говоритиме з Байденом

11 вересня 2023, 16:14

Зеленський сподівається отримати ATACMS цієї осені. Для цього знову говоритиме з Байденом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається отримати балістичні ракети дальнього радіусу дії ATACMS вже цієї осені. Для цього він вкотре поговорить із президентом США Джо Байденом, щоб переконати його схвалити таке рішення. Про це сказав Зеленський в інтерв'ю CNN.

«Це дуже важливо. Почнемо з ATACMS. Я сподіваюся, і я говоритиму з президентом Байденом. Для мене дуже важливі його думки та його підтримка. Я думаю, що він може змінити цю сторінку та цю війну. Одного разу він встиг з HIMARS. Це було дуже важливо», - сказав президент.

Зеленський зазначив, що вже не вперше говоритиме з Байденом щодо ракет ATACMS.

«Це не перший діалог. Отже, ми рухаємось. Сподіваюся, восени ми їх [ракети] отримаємо. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі, і вони [ATACMS] мені дуже потрібні», - наголосив він.

Він також зазначив, що Україні дуже важливо не робити паузу у контрнаступі, і саме для цього потрібні ATACMS. З цією ж метою слід якнайшвидше пересадити льотчиків Повітряних сил ЗСУ на західні винищувачі.

Напередодні видання Financial Times з посиланням на американських чиновників писало , що президент США Джо Байден наближається до рішення про надання Україні балістичних ракет дальнього радіусу дії ATACMS.

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