В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек: среди жертв есть дети

В ДТП в Винницкой области в легковушке погибли 12 человек. Фото: полиция

Вчера вечером, 22 августа, в Винницкой области столкнулся автомобиль ВАЗ и грузовик, погибли водитель и 11 пассажиров легковушки, шестеро из которых — дети. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи селе Бродецкое Хмельницкого района. По предварительной информации следствия, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей от 2 до 12 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель грузовика задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Следователи назначили ряд экспертиз по установлению причин и обстоятельств аварии.

По факту ДТП с тяжелыми последствиями расследуется уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что шесть человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в подконтрольном РФ Луганске.