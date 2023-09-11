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В Донецьку на смерть збито військового кореспондента — підозрюють водія-бойовика «ДНР»

11 вересня 2023, 20:41

В Донецьку на смерть збито військового кореспондента — підозрюють водія-бойовика «ДНР»

В Донецьку на смерть збито військового кореспондента — підозрюють водія-бойовика «ДНР»

В окупованому Донецьку загинув воєнний кореспондент Геннадій Дубовий. Місцеві медіа повідомляють, що його на смерть збило авто у центрі міста.

Ще один прихильник «ДНР» Павло Губарєв написав у своєму Telegram, що Дубового збив бойовик «ДНР» В'ячеслав Сніткін.

«Командир комендантського полку ДНР. Це він збив сьогодні до смерті Геннадія Дубового. Їздив Сніткін із перевищенням швидкості постійно, про що постійно інформував своїх передплатників у сторіс», — написав Губарєв.

В'ячеслав Сніткін В'ячеслав Сніткін

Дубовий став воєнним кореспондентом після початку російської окупації Донбасу у 2014 році. Активним підтримував угруповання «ДНР». Працював журналістом із 1990-х років. З початком бойових дій на Донбасі ступив до лав так званого «ополчення», брав участь у боях проти ЗСУ.

Створив газету «Голос Народа — Голос Республики».

З початком повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну Дубовий став морпіхом-розвідником, при цьому продовжив працювати військком.

Геннадій Дубовий Геннадій Дубовий

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Водій, який збив кореспондента, був за кермом чорного позашляховика УАЗ «Патріот» із літерою Z. На фото та відео з місця ДТП у центрі Донецька видно, що джип стояв навпроти тіла Дубового, що лежало на асфальті.

«Новини Донбасу», проаналізувавши кадри з місця аварії в мережі, звернули увагу, що цей військовий УАЗ перебував на місці ДТП ще до приїзду швидкої та «поліції».

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