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В Донецкой области погиб мирный житель в результате обстрела

12 сентября 2023, 08:21

В Донецкой области погиб мирный житель в результате обстрела

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Донецкая ОВА

Российские войска не прекращают обстрелы Донецкой области. За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погиб еще один мирный житель региона. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА.

«За 11 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в селе Константиновка. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1705 людей, еще 4127 жителей получили ранения.

Напомним, в оккупированном Донецке погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой. Местные медиа сообщают, что его насмерть сбило авто в центре города.

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