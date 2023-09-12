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На Донеччині загинув мирний житель внаслідок обстрілу

Оновлено
12 вересня 2023, 08:21

На Донеччині загинув мирний житель внаслідок обстрілу

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Донецька ОВА Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Донецька ОВА

Російські війська не припиняють обстрілів Донецької області. Минулої доби внаслідок обстрілів з боку військ РФ загинув ще один мирний житель регіону. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.

«За 11 вересня росіяни вбили 1 мешканця Донецької області – у селі Костянтинівка. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — йдеться у повідомленні.

Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1705 людей, ще 4127 мешканців отримали поранення.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку загинув військовий кореспондент Геннадій Дубовий. Місцеві медіа повідомляють, що його на смерть збило авто у центрі міста.

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