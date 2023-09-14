У Криму нові вибухи: атакований корабель у Чорному морі та Євпаторія

Російські військові зазнали нових атак на території тимчасово окупованого Криму. Про атаки повідомляють як місцеві пабліки, так і Міноборони країни-агресора.



У Євпаторії, в районі Молочного, було чути близько 15 вибухів, а також прямо над Євпаторією збили один із безпілотників, уламки якого впали у двори.



Попередньо, приліт міг статися на базі ППО між Молочним та Уютним. Міноборони РФ додало, що збройними силами України була спроба атакувати п'ятьма морськими дронами патрульний корабель Чорноморського флоту «Сергій Котов» в акваторії Чорного моря.

Збитий дрон над Кримом. Фото: Кримський вітер

У військовому відомстві заявили, що засобами ППО знищено одинадцять безпілотних літальних апаратів над територією Республіки Крим.

Раніше Збройні сили України завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі.