«ДНР» запровадила військову цензуру та оновила комендантську годину

Угруповання «ДНР» запровадило нові обмеження. Фото: Новини Донбасу

На окупованій РФ території Донецької області запроваджено військову цензуру. Про це йдеться в «указі» глави угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна.



Військова цензура передбачає прослуховування телефонних дзвінків, читання листів та інтернет-листування співробітниками ФСБ.



«Запровадити військову цензуру за поштовими відправленнями та повідомленнями, які передаються за допомогою телекомунікаційних систем, а також контроль за телефонними переговорами», — йдеться в «указі».



Крім того, у «ДНР» заборонили мешканцям перебувати на вулицях та інших громадських місцях з понеділка до п'ятниці з 23:00 до 4:00. Під час комендантської години заборонено рух транспорту за відсутності спецперепустки.



Також «ДНР» заборонила проводити мітинги, демонстрації, страйки та інші масові заходи. Крім того, «чиновникам», «бюджетникам» та колишнім військовослужбовцям заборонено виїжджати за кордон без відповідної заяви, яку потрібно подати керівництву за місяць.



У заяві про виїзд має бути зазначений період перебування за кордоном та пункт призначення. Протягом п’яти днів про це інформується «управління ФСБ з ДНР».



«ДНР» ввела ці заборони в рамках режиму воєнного стану.