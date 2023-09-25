Войска РФ строят укрепления вблизи Мариуполя — Андрющенко

Неподалеку оккупированного Мариуполя российские военнослужащие продолжают строить укрепления, а также завозят бетоновозы для фортификаций. Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.



«Россияне продолжают строительство укреплений по треугольнику: село Никольское — село Стародубовка — село Розовка (Запорожская область). Полный набор», — написал он.



Также Андрющенко отметил, что кроме древесины и «зубов дракона» начали загонять бетоновозы для усиления фортификации.



Напомним, ранее мы писали, что оккупанты усиливают линию обороны в Никольско-Мангушском районе вблизи временно оккупированного Мариуполя.