Войска РФ строят укрепления вблизи Мариуполя — Андрющенко

Неподалеку оккупированного Мариуполя российские военнослужащие продолжают строить укрепления, а также завозят бетоновозы для фортификаций. Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
«Россияне продолжают строительство укреплений по треугольнику: село Никольское — село Стародубовка — село Розовка (Запорожская область). Полный набор», — написал он.
Также Андрющенко отметил, что кроме древесины и «зубов дракона» начали загонять бетоновозы для усиления фортификации.
Напомним, ранее мы писали, что оккупанты усиливают линию обороны в Никольско-Мангушском районе вблизи временно оккупированного Мариуполя.