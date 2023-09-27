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РФ будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком: чим це небезпечно

27 вересня 2023, 09:20

РФ будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком: чим це небезпечно

Окупанти будують пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Фото: Андрющенко Окупанти будують пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Фото: Андрющенко

Російські окупанти будують пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони розпочали будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«У разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом і Ростовом-на-Дону (РФ)», — зазначив він.

Андрющенко уточнив, що це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, а й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом.

Радник мера підкреслив, що залізничне сполучення з Волоновахи йде на захід до Криму через Розівку-Мелітополь (Запорізька область) та на північ у бік Донецька.

Нагадаємо, неподалік окупованого Маріуполя російські військовослужбовці продовжують будувати укріплення, а також завозять бетоновози для фортифікацій.

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