«Суд ДНР» засудив українського військового до 28 років колонії

Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» ухвалив черговий незаконний вирок полоненому українському військовому. 33-річного водія 2-ї роти 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Дмитра Скоропупова звинувачують у «вбивстві двох мешканців Маріуполя».



Як повідомляє прес-служба «прокуратури ДНР», його засудили до 28 років колонії.



Стверджується, що полонений український військовий у квітні 2022 року, перебуваючи на бойовій позиції на території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, нібито «розстріляв трьох мирних жителів, що йдуть вулицею».



Окупанти стверджують, що від отриманих поранень двоє чоловіків померли на місці, одному вдалося врятуватися.

Раніше так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» ухвалив черговий незаконний вирок полоненому українському військовому. Молодшого сержанта 24 окремої механізованої бригади ЗСУ Артема Пухальського звинувачують у «вбивстві Золотого».



Ще один незаконний вирок було винесено військовослужбовцю 115 окремої механізованої бригади ЗСУ Сергію Довгошею – 20 років колонії суворого режиму.