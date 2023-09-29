СБУ повідомила про підозру російському «перевізнику» шахедів з Ірану

Служба безпеки зібрала доказову базу на Юрія Великоклада – підсанкційного гендиректора російської авіакомпанії «223 льотний загін» міноборони РФ, інформує пресслужба СБУ.



Чиновник надавав літаки для перекидання російських бойовиків та озброєння з Близького Сходу та Африки на війну до України. За наявними даними, саме він організував переправлення дронів-камікадзе на кшталт «Шахед» з Ірану на український кордон, якими 3 липня цього року агресор атакував Суми.

Юрій Великоклад - підсанкційний гендиректор російської авіакомпанії «223 льотний загін». Фото: СБУ

Тоді РФ завдала удару по двох багатоповерхових житлових будинках і адмінбудівлях у центральній частині міста. Внаслідок російської атаки були жертви серед цивільного населення. Встановлено, що перевезення іранських дронів на територію Росії здійснювали бортом військово-транспортного літака Іл-76 з льотного парку авіакомпанії Великоклада.



Крім того, наприкінці 2022 та на початку 2023 років чиновник надав літаки для перекидання з Африки на війну в Україну підрозділів російської приватної військової компанії «Вагнер». Надалі бойовики переправлялися до Бахмутського району для штурму українського міста.



Для здійснення перельотів керівництво бойовиків укладало угоди з авіакомпанією Великоклада та переводило на її рахунки гроші за використання повітряних суден. Задокументовано, що за 8 міжнародних авіарейсів «вагнерівці» витратили 56 млн російських рублів.