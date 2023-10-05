Важные военные объекты в Курской области обесточены благодаря атакам украинских дронов

В четверг, 6 октября, Курскую область атаковали дроны Службы безопасности Украины. Вследствие этого без электроэнергии остались важные военные объекты россиян, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в СБУ.

«Военные объекты РФ были подключены к электроподстанции в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково Курской области. Именно ее и атаковали дронами Службы безопасности Украины. Как следствие – российские военные начинают активно перенимать прошлогодний опыт украинцев, когда электроэнергии не было несколько суток», — сообщил собеседник агентства в четверг.

Он напомнил, что это уже не первый блэкаут в Курской области от СБУ. «Предыдущий был 29, а до этого – 26 сентября. Тогда были поражены электроподстанции, от которых питались важные военные объекты россиян. В общей сложности, Служба безопасности организовала уже семь подобных атак на вражескую инфраструктуру», — подчеркнул источник в украинской спецслужбе.