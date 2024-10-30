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«Между Белым домом и Украиной нет конфиденциальности»: секретный пункт в Плане победы Украины слили в СМИ

30 октября 2024, 15:15

«Между Белым домом и Украиной нет конфиденциальности»: секретный пункт в Плане победы Украины слили в СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с журналистами, на которой подчеркнул, что между Украиной и США существует недостаток конфиденциальности. 

В частности, он указал на опубликованные в американских СМИ предложения Плана победы, в который входили ракеты Tomahawk.

«Когда я попросил для Плана победы оружие дальнего действия, сказав, что Украина применит его только в случае продолжения РФ своей войны. Я подчеркнул, что это превентивный метод. Мне ответили: "Это эскалация"», — отметил Зеленский.

По словам президента Украины, после того, как многие страны стали поддерживать План победы, в СМИ слили просьбу о ракетах. 

«Это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это может означать, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — заявил украинский лидер.

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