«Между Белым домом и Украиной нет конфиденциальности»: секретный пункт в Плане победы Украины слили в СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с журналистами, на которой подчеркнул, что между Украиной и США существует недостаток конфиденциальности.



В частности, он указал на опубликованные в американских СМИ предложения Плана победы, в который входили ракеты Tomahawk.



«Когда я попросил для Плана победы оружие дальнего действия, сказав, что Украина применит его только в случае продолжения РФ своей войны. Я подчеркнул, что это превентивный метод. Мне ответили: "Это эскалация"», — отметил Зеленский.



По словам президента Украины, после того, как многие страны стали поддерживать План победы, в СМИ слили просьбу о ракетах.



«Это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это может означать, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — заявил украинский лидер.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский впервые с рабочим визитом прибыл в Исландию.