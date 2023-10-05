Важливі військові об'єкти в Курській області знеструмлені завдяки атакам українських дронів

У четвер, 6 жовтня, Курську область атакували дрони Служби безпеки України. Внаслідок цього без електроенергії залишилися важливі військові об'єкти росіян, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» джерело в СБУ.

«Військові об'єкти РФ були підключені до електропідстанції у населених пунктах Суджа, Любимівка та Глушково Курської області. Саме її атакували дронами Служби безпеки України. Як наслідок – російські військові починають активно переймати минулорічний досвід українців, коли електроенергії не було кілька діб», – повідомив співрозмовник агентства у четвер.

Він нагадав, що це вже не перший блекаут у Курській області від СБУ. «Попередній був 29, а до цього – 26 вересня. Тоді були вражені електропідстанції, яких харчувалися важливі військові об'єкти росіян. Загалом, Служба безпеки організувала вже сім таких атак на ворожу інфраструктуру», — підкреслило джерело в українській спецслужбі.