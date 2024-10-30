Венгрия и Словакия возобновили поставки российской нефти через Украину — СМИ

Словакия и Венгрия в сентябре возобновили поставки российской нефти транзитом через Украину. Об этом пишет российское издание «Коммерсант».

Отмечается, что венгерская компания MOL, которая заключила прямое соглашение с «Лукойлом» о транспортировке сырой нефти через Украину и Беларусь в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», за сентябрь прокачала на свои НПЗ в этих двух странах около 300 тысяч тонн нефти.

Это более трети всех объемов российской нефти, поставленной в Венгрию и Словакию по «Дружбе» в прошлом месяце — 850 тысяч тонн. Около 48% обеспечила «Татнефть».

Ожидается, что в октябре объемы отгрузок будут больше, пишет издание.