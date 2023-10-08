Армия РФ ударила ракетой «Искандер» по Константиновке: есть раненные, среди них — ребенок

Оккупанты обстреляли Константиновку. Фото: Telegram-канал Типичная Константиновка

Сегодня утром, 8 октября, российская армия ударила крылатой ракетой по Константиновке Донецкой области. Есть информация о раненых, среди них есть ребенок. Об этом передает Суспільне.



Начальник Константиновской ГВА Алексей Рослов отметил, что обстрел произошел в 6:25 крылатой ракетой «Искандер».

«Известно о 4-х раненых, из них один ребенок (2014 года рождения)», — сказал он.

По словам Рослова, в результате обстрела повреждены 10 многоэтажек, 19 частных домов, газопровод и электросеть.

Напомним, 1 октября, российские оккупанты атаковали Константиновку Донецкой области. В этот раз «прилет» произошел в районе «Металлург».