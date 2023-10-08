Армія РФ вдарила ракетою «Іскандер» по Костянтинівці: є поранені, серед них — дитина

Окупанти обстріляли Костянтинівку. Фото: Telegram-канал Типова Костянтинівка

Сьогодні вранці, 8 жовтня, російська армія вдарила крилатою ракетою по Костянтинівці Донецької області. Є інформація про поранених, серед них є дитина. Про це передає Суспільне.



Начальник Костянтинівської МВА Олексій Рослов зазначив, що обстріл відбувся о 6:25 крилатою ракетою «Іскандер».

«Відомо про 4 поранених, з них одна дитина (2014 року народження)», — сказав він.

За словами Рослова, внаслідок обстрілу пошкоджено 10 багатоповерхівок, 19 приватних будинків, газопровід та електромережу.

Нагадаємо, 1 жовтня російські окупанти атакували Костянтинівку Донецької області. На цей раз «приліт» стався в районі «Металург».