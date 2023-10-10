Армия РФ ударила по Авдеевке из «Градов» и артиллерии: разрушен дом, ранены два человека

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

За прошедшие сутки оккупанты наносили удары по населенным пунктам Донецкой области. Авиаудар нанесли оккупанты по Авдеевке, а после накрыли город из «Градов» и артиллерии. Об этом передает исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз и пресс-служба полиции.



«Авиаудар нанесли оккупанты по Авдеевке, а после накрыли город из «Градов» и артиллерии. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом», — говорится в сообщении.



По информации Мороза, ситуация в регионе следующая:



На Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар — без жертв.



На Донецком направлении в Марьинской громаде 1 человек погиб в Константиновке, 2 ранены в Елизаветовке. Очеретино трижды обстреляно Ураганами — разрушен дом.



На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждено 5 домов: 3 в Дилиевке, 1 в Торецке и Дачном. Также в Торецке поврежден инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома.



На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Северске, обстреляны Торское и Заречное Лиманской громады.



Напомним, утром 10 октября российские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Очеретино Донецкой области.