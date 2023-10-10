Армія РФ вдарила по Авдіївці з «Градів» та артилерії: зруйновано будинок, поранено двох людей

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Минулої доби окупанти завдавали ударів по населених пунктах Донецької області. Авіаудар нанесли окупанти Авдіївкою, а потім накрили місто з «Градів» та артилерії. Про це передає виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз та пресслужба поліції.



«Авіаудар нанесли окупанти по Авдіївці, а потім накрили місто з «Градів» та артилерії. Поранено двох людей, зруйновано багатоквартирний будинок», — йдеться у повідомленні.



За інформацією Мороза, ситуація в регіоні така:



На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар без жертв.



На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді 1 особа загинула у Костянтинівці, 2 поранені у Єлизаветівці. Очеретино тричі обстріляно Ураганами — зруйновано будинок.



На Горлівському напрямі у Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків: 3 у Диліївці, 1 у Торецьку та Дачному. Також у Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки.



На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Сіверську, обстріляно Торське та Зарічне Лиманської громади.



Нагадаємо, вранці 10 жовтня російські війська обстріляли залізничний вокзал в Очеретині Донецької області.