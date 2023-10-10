Закупка некачественных бронежилетов: ГБР сообщило о подозрении экс-заместителю Минобороны

Сотрудники ГБР по материалам Государственной аудиторской службы Украины сообщили о еще одном подозрении бывшему заместителю Министра обороны Украины и руководителю одного из департаментов МОУ за растрату более 250 млн грн государственных средств, выделенных на закупку бронежилетов. Об этом сообщает Государственное бюро расследываний (ГБР).

По даным следствия, бывший заместитель министра, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, и исполняющий обязанности руководителя одного из департаментов Минобороны, занимавшегося обеспечением войска, заказали за границей средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества.

В ГБР добавляют, что была осуществлена 100% предоплата и нарушена процедура контроля за качеством товара. В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни.

Это привело не только к потере 250 млн грн бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью наших защитников.