Закупівля неякісних бронежилетів: ДБР повідомило про підозру ексзаступнику Міноборони

Співробітники ДБР за матеріалами Державної аудиторської служби України повідомили про ще одну підозру колишнього заступника Міністра оборони України та керівника одного з департаментів МОУ за розтрату понад 250 млн грн державних коштів, виділених на закупівлю бронежилетів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, колишній заступник міністра, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, та виконуючий обов'язки керівника одного з департаментів Міноборони, який займався забезпеченням війська, замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості.

У ГБР додають, що було здійснено 100% передоплату та порушено процедуру контролю за якістю товару. Внаслідок цього Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати в бою без загрози життю.

Це призвело не лише до втрати 250 млн грн бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров'ю наших захисників.