Обстрелы Авдеевки: Барабаш рассказал, как удалось избежать жертв среди местного населения

Во время массированных атак на Авдеевку Донецкой области не было жертв среди местного населения. Председатель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Радио Свобода (проект Свобода. Утро) рассказал, что люди были дома.



«Скорее всего люди... просто какой-то инстинкт самосохранения у них сработал. И они вчера просто не выходили на улицу. Мы каждый день занимаемся тем, что уговариваем людей на эвакуацию. Надеемся, что этот инстинкт самосохранения у них сработает, и они после таких событий, которые вчера произошли, немного активнее поедут», — сказал Барабаш.



По его словам, на прошлой неделе из Авдеевки выехало 11 человек, что является рекордом за последние несколько месяцев.



Напомним, утром 10 октября оккупанты массированными ударами обстреливали Авдеевку Донецкой области. Это была одна из самых мощных российских атак, которая обошлась без погибших и раненых среди гражданского населения.