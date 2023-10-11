Обстріли Авдіївки: Барабаш розповів, як вдалося уникнути жертв серед цивільних

Під час масованих атак на Авдіївку на Донеччині не було жертв серед місцевого населення. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода. Ранок) розповів, що люди просто не виходили на вулицю.



«Скоріш за все люди… просто якийсь інстинкт самозбереження у них спрацював. І вони вчора просто не виходили на вулицю. Ми кожного дня займаємося тим, що вмовляємо людей на евакуацію. Сподіваємося, що цей інстинкт самозбереження в них спрацює, і вони після таких подій, які вчора відбулися, трохи активніше поїдуть», — сказав Барабаш.



За його словами, минулого тижня з Авдіївки виїхало 11 людей, що є рекордом за останні кілька місяців.



Нагадаємо, вранці 10 жовтня окупанти масованими ударами обстрілювали Авдіївку на Донеччині. Це була одна з найпотужніших російських атак, яка обійшлася без загиблих та поранених серед цивільного населення.