В ряде городов и сел Донецкой области обстрелами повреждены жилые дома

Российские военные продолжают обстреливать Донецкую область. Помимо ракетного удара по Покровску, в этой громаде пострадало село Даченское — повреждено фермерское хозяйство.



Фото последствий обстрелов показали в пресс-службе Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Обстреляны Угледар и Богоявленка — без жертв. Как сообщалось, Авдеевка подверглась ракетным ударам, обстрелам из танков и артиллерии — 1 человек ранен. В Кураховской громаде поврежден инфраструктурный объект. В Новоселовке Первой Очеретинской громады повреждено 7 домов.

В Торецкой громаде повреждено 7 домов: 6 в Нью-Йорке и 1 в Торецке. В Часовоярской громаде повреждены многоэтажка и промышленное здание.

На Лисичанском направлении под огнем находится Северск, а также Торское и Заречное.