У низці міст та сіл Донецької області обстрілами пошкоджено житлові будинки

Російські військові продовжують обстрілювати Донецьку область. Окрім ракетного удару по Покровську, у цій громаді постраждало село Даченське — пошкоджене фермерське господарство.



Фото наслідків обстрілів показали у пресслужбі Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Обстріляно Вугледар та Богоявленку — без жертв. Як повідомлялося, Авдіївка зазнала ракетних ударів, обстрілів з танків та артилерії — 1 людину поранено. У Курахівській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Новоселівці Першої Очеретинської громади пошкоджено 7 будинків.

У Торецькій громаді пошкоджено 7 будинків: 6 у Нью-Йорку та 1 у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку та промислову будівлю.

На Лисичанському напрямку під вогнем знаходиться Сіверськ, а також Торське та Зарічне.