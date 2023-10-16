Окупанти видихаються, але продовжують гатити по Авдіївці: Барабаш розповів про ситуацію у місті

Російські окупанти декілька днів поспіль намагаються захопити Авдіївку, вони гатять зі ствольної артилерії, РСЗВ та застосовують авіацію. Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі «Суспільне. Спротив» зізнався, що обстрілів стала значно менше.



«Ситуація докорінно незмінна. Трошки менше обстрілів по території громади. Спілкуючись з військовими, вони також підтвердили, що трохи менше обстрілів та штурмових дій по позиціях. Окупанти видихаються та немає такого запалу, як в перші дні загострення», — зазначив він.



За його словам, вже другу добу спостерігається зменшення атак на місто.



Барабаш розповів, що у зв’язку з похолоданням, місцеві мешканці опалюються «буржуйками» та будують пічки.



Щодо гуманітарної допомоги, то начальник військової адміністрації підкреслив, що в Авдіївці з цим проблем немає.



«Сьогодні-завтра подивимось, якщо буде змога, почнемо завозити гуманітарну допомогу. Але її вистачає: і продуктів харчування, і гігієни, і медицини. Лікарі на місті», — розповів Барабаш.



Також він сказав, що люди погоджуються на евакуацію, сьогодні (16 жовтня – ред.) вона планується. Барабаш додав, що мешканці не від’їжджають за межі Донецької області.



Наразі в Авдіївці залишаються 1618 жителів.



Нагадаємо, окупанти у наступі на Авдіївку використовують фосфор.