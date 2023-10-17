В Авдеевке остается ребенок, которого до сих пор не могут найти

После неудачной попытки захватить Авдеевку, оккупанты продолжают обстреливать город, вынуждая эвакуироваться местное население. Но в Авдеевке по-прежнему остаются люди, которые не хотят выезжать, а с ними могут быть и дети.



В комментарии «Новостям Донбасса» руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш подтвердил, что есть ребенок, которого не удается найти.



«К сожалению, у нас официально есть еще один ребенок в городе – это мальчик десяти лет, которого мы не можем найти уже, пожалуй, полгода. Точно месяцев пять. Мы даже его мать не видим, она вообще нигде не появляется. Не получают они гуманитарную помощь, никто за них не получает. Сначала, когда еще не было постановления Кабинета Министров о принудительной эвакуации, конечно, мы уговаривали их уезжать. Потом уже было понятно, что это постановление будет и через неделю, может, немного больше до этого постановления, они начали прятать парня. То есть мать была, она приходила, получала гуманитарную помощь, а парня не было», — рассказал Барабаш.



Он подтвердил, что после выхода постановления Кабмина, мальчика пытались найти, и неоднократно проводили с полицией обыски у его матери дома, в разных локациях.



«Некоторое время они его просто скрывали от нас уже вот пять месяцев это точно. Даже матери мы уже не видим. Есть неофициальная версия, что, возможно, не дай Бог, они могут где-то в старой части города уже погибли», — отметил руководитель Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.



По его словам, мать с ребенком просто физически еще не обнаружили, но в администрации города надеются, что мальчик жив, и его смогут найти. Напомним, что продолжается эвакуация гражданских жителей Донбасса в более безопасные регионы страны.



В то же время на Авдеевском направлении Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону, пока оккупанты атакуют город, обстреливая Авдеевку с использованием фосфора.



Ранее стало известно, что россияне выдыхаются, но продолжают бить по Авдеевке. Они уже потеряли более 60 танков и БТР, бросив в атаку колонну из 100 единиц техники.





