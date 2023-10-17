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В Авдіївці не залишилося жодної вцілілої будівлі — Барабаш

17 жовтня 2023, 13:13

В Авдіївці не залишилося жодної вцілілої будівлі — Барабаш

Російські окупанти цього місяця активізували наступ на Авдіївку. Зараз можна помітити спад напруги, проте окупанти можуть знову спробувати штурмувати місто. Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону розповів, що у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

За його словами, на позиціях захисників продовжуються запеклі бої.

«Градус напруги однозначно спадає, вже пішла третя доба відколи ми почали помічати, що обстрілів і ракетних ударів по території громади поменшало. Чого не скажеш за позиціями, там тихіше не стає, там сотні обстрілів на добу ми чуємо», — розповів він.

Крім того, ще одним свідченням спаду напруги є зменшення кількості штурмових дій окупантів. Однак Барабаш не виключає, що за кілька днів буде ще одна хвиля штурмів.

Начальник МВА зазначив, що за тиждень територією громади сталося понад 150 авіаракетних ударів. Загалом в Авдіївці багато зруйнованих будівель.

«На жаль, у місті немає жодної вцілілої будівлі. Коли була активна фаза штурму, то місто змінювалося не щодня, а щогодини. Місто горіло, все було чорне. Будинки обгорілі, але стоять, а завтра їх уже склали авіабомбами. Звичайно, шкода дивитися на місто, але зараз головне перемога, а потім відновлюватимемо», — резюмував він.

Нагадаємо, в Авдіївці залишається дитина, яку досі не можуть знайти.

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Віталій Барабаш
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