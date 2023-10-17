РФ заявила, что уже выплачивает пенсии 800 тысячам жителей оккупации

Российские чиновники уверяют, что теперь из бюджета страны-оккупанта выплачивают пенсии 801 тысячи человек на захваченных территориях. Об этом заявил председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков.



«Мы за период с марта по 15 октября назначили 801 тыс. пенсий», — сказал он российской прессе.



Он добавил, что заявления продолжают регистрировать от жителей новооккупированных территорий Украины.



Всего более 3,5 миллионов жителей оккупации зарегистрированы в системе учета Социального фонда РФ. Это не только пенсионеры, но и другие категории людей, которые могут претендовать на социальные выплаты.