Из-под обстрелов в Луганской области эвакуировали 86-летнего пенсионера

Полицейские 11 октября эвакуировали пенсионера из села Макеевка Луганской области, которое находится под обстрелами российских оккупантов. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По словам главы региона, наступления на Макеевку не прекращаются. Только за вчера россияне осуществили восемь таких попыток.



«Из-под обстрелов удалось спасти 86-летнего мужчину, которого наши правоохранители доставили в безопасный регион. Впрочем, в селах вблизи линии фронта есть люди, которые, несмотря на повышенную опасность, отказываются выезжать», — отметил он.



Также захватчики, по данным ОВА, активизировал наземные наступления в Серебрянском лесничестве.



Кроме того, вблизи Белогоровки им нанесено более 10 ударов по позициям наших войск с авиации. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали, в частности, Невское и Белогоровка.



Напомним, за прошедшие сутки с Донецкой области евакуировали почти 30 детей.